DEL-Finals: Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg live im TV, Stream auf SPORT1

Der Höhepunkt in den Playoffs der PENNY DEL steht an: Im Finale kommt es zum Titel-Duell zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg.

Bereits am Sonntag findet in der Hauptstadt der Auftakt der "Best of Three"-Serie statt. SPORT1 steigt aufgrund einer Programmkollision ab 15.45 Uhr im Free-TV in das Livespiel ein und zeigt die Partie in voller Länge nochmals relive ab 19:30 Uhr.