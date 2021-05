ATP-Turnier in München: Auch Ruud und Bassilaschwili im Halbfinale

Favorit Casper Ruud (Norwegen) und Nikolos Bassilaschwili (Georgien) bestreiten beim ATP-Turnier in München das zweite Halbfinale. Nachdem ihre Viertelfinal-Matches am Freitag wegen Regens abgebrochen wurden, setzte sich beide am Samstagvormittag glatt in zwei Sätzen durch.