Vettel: "Fahrstil vielleicht nicht so konstant"

"Ich bin nicht frustriert", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister im Interview mit dem britischen Guardian und der spanischen Sportzeitung AS : "Ich habe das Gefühl, dass mein Fahrstil gut und stark ist, aber vielleicht nicht so konstant und auf dem Level, auf dem ich ihn haben möchte. Ich brauche noch etwas mehr Zeit im Auto und im Team."

Er habe nach seiner Ausbootung bei Ferrari eine neue Herausforderung angenommen, weil "ich es liebe. Weil ich mir immer noch beweisen will, dass ich das tun kann, was ich tun will, was ich früher getan habe und auf eine Art und Weise, mit der ich glücklich bin", sagte der 33-Jährige: "Solange ich immer noch den Willen verspüre, zu konkurrieren, werde ich hier sein. Wenn sich das ändert, werde ich es nicht sein. So einfach ist das".