Wolff zu Hamilton-Zukunft: "Gibt keinen Grund, die Ehe nicht fortzusetzen"

Hamiltons Aussagen am Rande des Großen Preises von Portugal hätten "widergespiegelt, was wir bereits privat besprochen haben. Ich bin glücklich darüber", sagte der Österreicher bei Sky Sport UK . ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

"Ja, es gibt keinen Grund, warum nicht", sagte Wolff weiter auf die Frage, ob Hamilton 2022 noch in einem Mercedes sitzen werde. "Es ist der beste Ort. Er ist schon lange bei uns und ich denke, solange wir die Perspektive für ein konkurrenzfähiges Paket bieten können, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht zusammen sein und die Ehe fortsetzen sollten."

Hamilton hatte am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem dritten Saisonlauf in Portimao ( Sonntag, 16.00 Uhr MESZ im LIVETICKER ) gesagt, er plane, "nächstes Jahr noch da zu sein".

Hamilton-Aussage überrascht

Diese Aussage so früh in der Saison überraschte, weil der siebenmalige Weltmeister erst Anfang Februar und auch nur für das Jahr 2021 bei den Silberpfeilen unterschrieben hatte. Im Falle seines achten Titelgewinns wäre Hamilton am Jahresende alleiniger Rekordweltmeister vor Michael Schumacher.