Alexander Zverev: Aufschlag-Probleme führen zu Blamage in München

Alexander Zverev rätselt nach dem frühen Aus in München über seine Aufschlag-Schwäche. Die treten zu einem ungünstigen Zeitpunkt wieder auf.

Wenige Minuten zuvor war er bei den BMW Open in München im Viertelfinale am weißrussischen Qualifikanten Ilya Ivashka gescheitert. Den dritten Titel beim ATP-Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt muss er nach dem 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 gegen den Außenseiter vorerst abhaken. Einmal mehr hatte Zverev der Aufschlag im Stich gelassen.