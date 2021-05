Mino Raiola über Erling Haaland, Real Madrid und Reise nach Spanien

Geht es nach dem Geschäftsführer des BVB und dem Präsidenten der Königlichen sind millionenschwere Blockbuster-Wechsel wegen den finanziellen Folgen der Pandemie derzeit schlicht nicht umsetzbar. Soll heißen: Auch ein frühzeitiger Abgang von Dortmunds Superstar Erling Haaland in Richtung Spanien wäre eigentlich nicht realistisch.

Fragt man jedoch den Berater des norwegischen Tor-Garanten stellt sich die Situation ein wenig anders dar. "Alle 14 großen Klubs wollen ihn, ja. Nun ist es wichtig zu wissen, welcher die beste Option ist", erklärte Mino Raiola in einem Interview mit der As .

Beim Blick auf die großen Transfers müsse man in den Markt hineinhorchen. Und der Markt sage ihm, dass Haaland "bereit" sei.

Wer kann es sich leisten, Haaland NICHT zu kaufen?

Real sei dabei durchaus in der Verlosung, egal was Pérez in der Öffentlichkeit gesagt habe. "Ich weiß nicht, ob sie ihn sich leisten können, weil ich ihre Bilanzen nicht studiert habe. Aber ich glaube, dass sie es können. Ich glaube, sie können es alle." Die Frage sei vielmehr: "Kann Madrid es sich leisten, Haaland nicht zu kaufen? Und Barcelona?"