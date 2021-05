NBA: Los Angeles Lakers unterliegen bei LeBron-James-Comeback den Kings

Die Los Angeles Lakers kassieren in der NBA den nächsten Rückschlag. LeBron James kann bei seinem Comeback nicht glänzen. Daniel Theis gelingt ein Double-Double.

LeBron James hat in der NBA unerwartet plötzlich sein Comeback gegeben - doch die Lakers-Krise konnte auch er nicht stoppen.

Trotz der langersehnten Rückkehr ihres Superstars unterlagen die Los Angeles Lakers in der NBA den Sacramento Kings mit 106:110. ( Spielplan der NBA-Saison 2020/21 )

Für den Titelverteidiger um Nationalspieler Dennis Schröder war es bereits die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien.

James ist lange Zwangspause anzumerken

Der 36-Jährige kam zwar in 32 Minuten Einsatzzeit auf 16 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists - ihm unterliefen jedoch auch fünf Ballverluste, darunter zwei in kurzer Folge in den letzten vier Minuten.