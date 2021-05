Gensheimer-Vertreter Weber über Kapitänsrolle: "Nervosität war größer"

Mit 42 Länderspielen zählt Philipp Weber bereits zu den erfahrenen Kräften bei den deutschen Handballern, Routine sind die aktuellen Länderspiele für den Mittelmann aber keineswegs. "Die Nervosität war doch vielleicht etwas größer als bei anderen Partien", berichtete der Spielmacher nach dem 26:24 (15:15) in Bosnien und Herzegowina, wo der Noch-Leipziger am Donnerstag als Kapitän auflaufen war.

"Ich musste mir Gedanken machen, die richtigen Worte vor dem Spiel zu finden und die Mannschaft nochmal richtig heiß zu machen. Das war bisher nicht so der Fall, sonst war ich mehr der Mitläufer", berichtete Weber in einer virtuellen Medienrunde am Freitag, sprach aber von einem "sehr, sehr schönen Gefühl".

Auch beim Abschluss der EM-Qualifikation am Sonntag (18.00 Uhr/Sport1) gegen Estland wird Weber, der zur neuen Saison zum SC Magdeburg wechselt, das DHB-Team wieder als Kapitän auf das Feld führen. Sollte er die laufende Bundesliga-Saison ohne Verletzungen zu Ende bringen, gilt sein Platz im Kader für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) als sicher.

So weit will Weber aber noch nicht denken. "Gesetzt kann sich keiner fühlen, es kann noch so viel passieren in dieser Saison", sagte er mit Blick auf mögliche Verletzungen. "Sicher bin ich mir auf keinen Fall."