Jagr macht mit 49 Jahren weiter: "Habe keine Wahl"

Auch nach 33 Profijahren kann die tschechische Eishockey-Legende Jaromir Jagr noch nicht in den Ruhestand gehen. "Ich habe keine Wahl", sagte der 49-Jährige, der am Donnerstag mit seinem Heimatklub HC Kladno in die Extraliga aufgestiegen war.