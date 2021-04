Kohfeldt bleibt Trainer in Bremen

"Florian bleibt natürlich Trainer. Das ist ganz klar", sagte Geschäftsführer Frank Baumann in der ARD: "Wir haben nach sieben Niederlagen in Folge in der Bundesliga natürlich eine Analyse vornehmen müssen, wie wir uns aus der Abwärtsspirale befreien können", sagte Baumann: "Wir haben heute ein ganz anderes Gesicht gesehen."