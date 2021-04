Werder Bremen, DFB-Pokal: Kohfeldt bleibt trotz Niederlage gegen Leipzig

Florian Kohfeldt steht weiter an der Seitenlinie bei Werder Bremen. Der abstiegsbedrohte Bundesligist hält trotz des Ausscheidens im DFB-Pokal an seinem Trainer fest.

Baumann weiter: "Wir haben nach sieben Niederlagen in Folge in der Bundesliga eine Analyse vornehmen müssen. Es gehört dazu, dass wir das Auftreten der Mannschaft verändern müssen. Wir haben heute ein anderes Gesicht der Mannschaft gesehen."

Kohfeldt: "Mannschaft kann kein Problem mit Trainer haben"

Bremen verlor gegen RB äußerst unglücklich. Das entscheidende Tor für Leipzig fiel erst in der Nachspielzeit der Verlängerung. Dennoch zeigte Bremen eine starke Mannschaftsleistung, was auch die Führung überzeugt zu haben scheint. "Es freut mich, da ich das zu Ende bringen und mit der Mannschaft in der Liga bleiben will. Ich bin ehrlich zu mir und eine Mannschaft, die heute hier so gespielt hat, kann kein Problem mit dem Trainer haben", machte Kohfeldt nach dem Spiel klar.