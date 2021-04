Basketball, EuroLeague: FC Bayern erzwingt Spiel fünf- Sieg gegen Mailand.

Ganz stark: Vladimir Lucic (l.) erzwang mit dem FC Bayern ein Entscheidungsspiel gegen Mailand in der Basketball-EuroLeague © Imago

Der FC Bayern München wendet das Viertelfinal-Aus in der Basketball-EuroLeague gegen Armani Mailand erneut furios ab. Vladimir Lucic wird abermals Matchwinner.

Die Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri gewann am Freitagabend auch das zweite Heimspiel der Viertelfinal-Serie gegen Armani Mailand nach einem Krimi in der Schlussphase mit 85:82 (40:50) und glich in der "Best-of-five"-Serie nach 0:2-Rückstand zum 2:2 aus.