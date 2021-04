MLB feuert Hall of Famer Alomar aufgrund sexuellen Fehlverhaltens

Alomar reagiert auf Twitter

Der 53 Jahre alte Puerto-Ricaner hatte von 1988 bis 2004 in der MLB gespielt und mit den Toronto Blue Jays 1992 sowie 1993 die World Series gewonnen. Die Blue Jays haben aufgrund des Vorfalls ebenfalls die Verbindungen zu Alomar gelöst und in als "Special Assistant" entlassen. Zudem werden sie das Banner mit seiner Rückennummer 12, die in Toronto nicht mehr vergeben wird, ebenso aus der Spielstätte Rogers Centre entfernen wie sämtliche anderen Erinnerungsstücke im Klub-Umfeld.

Die Hall of Fame des Baseballs, in die Alomar 2011 aufgenommen worden war, zeigte sich "schockiert", küdnigte aber an, den Second Baseman nicht aus der Ruhmeshalle zu entfernen. "Seine Aufnahme spiegelt die Berechtigung und die Perspektive der Wähler zum damaligen Zeitpunkt wider. 2011 war Alomar ein geeigneter Kandidat mit einem guten Standing", sagte die HoF-Vorsitzende Jane Forbes Clark.