Kein Comeback für Gold-Paarläufer Savchenko/Massot

Ein gemeinsames Comeback der Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 wird es nicht geben.

"Bruno und ich haben entschieden, nicht in den Wettkampf zurückzukehren", teilte die 37 Jahre alte Savchenko am Freitag schweren Herzens auf Instagram mit, "das war eine extrem schwierige Entscheidung, und ich kämpfe immer noch damit."

Soll auch heißen: Ein gemeinsames Eiskunstlauf-Comeback bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 wird es nicht geben, eine Rückkehr aus der Corona-Unterbrechung in den Wettkampf-Modus ist vom Tisch.

Der Entschluss hatte sich spätestens am Donnerstag vergangener Woche abgezeichnet. Da hatte der 32-jährige Massot angekündigt, mit seiner Familie aus der Schweiz in seine Geburtsstadt Caen in der Normandie zurückzukehren. Dort soll er für den französischen Eislaufverband als Coach ein Paarlauf-Trainingszentrum aufbauen.