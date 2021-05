FC Bayern: Sieb, Günther, Tillmann - wer startet unter Nagelsmann durch?

Beim FC Bayern stehen einige Top-Talente in den Startlöchern. SPORT1 stellt die vielversprechendsten Youngster des Rekordmeisters vor.

Der Noch-Leipzig-Coach sei auch dafür geholt worden, die Mannschaft weiter zu verjüngen, wie er selbst am vergangenen Dienstag anmerkte. "Neben Titeln ist auch die Integration von Talenten aus dem Bayern-Campus ein Ziel", sagte er.

Einige der neuen Gesichter waren zuletzt schon unter Hansi Flick zu sehen, wie beim 1:1 des FCB gegen Union Berlin . Damals machte der scheidende Bayern-Trainer aus der Not eine Tugend und setzte aufgrund eines personellen Engpasses gleich vier Teenager ein, die teilweise ihren ersten Einsatz für die Bayern-Profis feierten.

Es gibt aber noch andere Youngster, die sich beim FCB ins Rampenlicht spielen wollen. SPORT1 stellt die am meisten versprechenden Talente des FC Bayern vor.

Bright-Arrey Mbi (18 Jahre / Abwehr)

Der 18-Jährige war für den FC Bayern schon auf der ganz großen Bühne im Einsatz. Im Dezember löste er Musiala als jüngsten Bayern-Spieler in der Champions League ab. Beim 1:1 gegen Atlético Madrid durfte der gelernte Innenverteidiger von Beginn an als Linksverteidiger in der Fünferkette ran. Noch-Bayern-Trainer Hansi Flick charakterisierte Arrey-Mbi als physisch starken Spieler, der über eine gute Geschwindigkeit verfügt.