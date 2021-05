Silva so gut wie weg! Eintracht Frankfurt bereitet sich auf Abgang vor

Eintracht fahndet schon nach Silva-Ersatz

Dortmund, Chelsea und Co. - Silvas Bilanz weckt Interesse

Kommt Beto aus Portugal?

Für die kommende Saison, so berichtet das portugiesische Online-Portal Maisfutebol, soll sich die SGE in das Rennen um Stürmer Beto von Portimonense eingereiht haben. Der 23-Jährige erzielte in der laufenden Spielzeit elf Treffer in 25 Spielen, auch der VfL Wolfsburg soll Interesse haben.