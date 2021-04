FC Bayern verlängert mit Marusic, Mamedova, Neziri und Vidović

Besonderes Detail: Sieht so das neue Bayern-Trikot aus?

Der Rekordmeister bindet gleich vier Nachwuchsakteure langfristig an sich. Abwehrspieler Gabriel Marusic und die Mittelfeldspieler Grant-Leon Mamedova, Behar Neziri und Gabriel Vidović bleiben dem Bundesliga-Tabellenführer erhalten. Die Verträge der U19-Akteure wurden bis 2023 verlängert.

"Wir freuen uns sehr, dass diese vier Jungs dem FC Bayern treu bleiben und ihre nächsten Schritte am FC Bayern Campus gehen wollen", sagte Holger Seitz, sportlicher Leiter am FC Bayern Campus in einer Mitteilung des Vereins. Alle vier Akteure sind Jahrgang 2003.