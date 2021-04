Frauenfußball: MSV trennt sich zum Saisonende von Trainer Gerstner

Die Fußballerinnen des MSV Duisburg werden in der kommenden Saison die Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga ohne Trainer Thomas Gerstner antreten.

Die Fußballerinnen des MSV Duisburg werden in der kommenden Saison die Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga ohne Trainer Thomas Gerstner antreten. Dies teilte der Klub am Freitag mit, der 54-jährige Gerstner habe die "Entscheidung respektvoll und verständnisvoll entgegengenommen", sagte MSV-Geschäftsführer Thomas Wulf.