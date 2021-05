Eintracht Frankfurt: Markus Krösche wird Bobic-Nachfolger als Sportvorstand

Markus Krösche wird neuer Sportvorstand bei den Hessen. Das gab der Bundesligist am Samstag bekannt. Der 40-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Krösche ist seit 2019 Sportdirektor von RB Leipzig. Erst vor wenigen Tagen hatte der Tabellenzweite bekanntgegeben, dass der Vertrag mit dem 40-Jährigen zum Saisonende in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde .

Frankfurt-Boss: "Absoluter Volltreffer"

"Mit Markus Krösche gewinnen wir einen absoluten Fachmann auf dieser so wichtigen Position. Auf all seinen Stationen hat er erfolgreich gearbeitet und wir sind sicher, dass wir mit ihm die positive Entwicklung von Eintracht Frankfurt weiter vorantreiben können", wurde Philip Holzer, Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG, in einer Pressemitteilung zitiert.