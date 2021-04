Bottas Tagesschnellster in Portimao © AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat im Freitagstraining zum Großen Preis von Portugal die Tagesbestzeit gesetzt und damit die beiden WM-Favoriten distanziert. Bereits in der ersten der beiden Einheiten bei noch wenig Wind am Vormittag fuhr der zuletzt schwächelnde Vizeweltmeister in 1:19,648 Minuten die Toprunde.