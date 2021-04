Uerdingen holt Press als Krämer-Nachfolger

Der KFC Uerdingen hat für den Saisonendspurt in der 3. Fußball-Liga Jürgen Press als neuen Trainer verpflichtet. Der 55-Jährige, zuletzt Coach in Chile, tritt die Nachfolge von Stefan Krämer an, der Mitte April entlassen worden war. Press wird die Mannschaft gemeinsam mit Teamchef Stefan Reisinger betreuen und am Montag mit der Arbeit beginnen. Dies teilte der KFC am Freitag mit.