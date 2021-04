Union Berlin: Präsident Zingler würde sich über Conference League freuen

Präsident Zingler von Union Berlin würde sich über eine Teilnahme an der neuen Conference League freuen. Auch zu Ablösesummen für Trainer hat er eine Meinung.

"Wenn man es schafft, sich im zweiten Jahr in der Bundesliga für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, wäre das eine riesengroße Kirsche auf einer ganz fetten Sahnetorte, die wir in diesem Jahr sowieso schon essen", sagte Zingler am Freitag.