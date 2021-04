DFB-Pokal: Werder Bremen - RB Leipzig 1:2 nach Verlängerung

RB Leipzig steht im Finale des DFB-Pokals. In einem echten Pokal-Krimi ringt das Team von Julian Nagelsmann Werder Bremen in der Verlängerung nieder.

Trotz der Niederlage dürfte Florian Kohfeldt nach der engagierten Leistung seiner Mannschaft an der Weser weiterarbeiten. Für den 38-Jährigen war das schwierige Duell nach sieben Liga-Niederlagen in Serie zum Endspiel um seinen Job ausgerufen worden.

Auch Werders Davie Selke zeigte sich bei Sky stolz: "Riesenrespekt an die Jungs, ans ganze Team drumherum. Wenn man sieht, aus was für einer Phase wir kommen, dann so eine Reaktion zu zeigen, gegen so einen starken Gegner, das ist nicht selbstverständlich! Fakt ist, dass wir heute unbedingt was zeigen wollten, ganz ganz nah dran waren am Finaleinzug. Jetzt sind wir erstmal mega enttäuscht."