Das ADAC GT Masters wird seinen Saisonauftakt ohne Zuschauer an der Strecke in Oschersleben bestreiten. Dies teilte der ADAC am Freitag mit. Fans, die bereits Karten für das Wochenende (14. bis 16. Mai) erworben hatten, erhalten eine Erstattung oder Tickets für eine spätere Veranstaltung.