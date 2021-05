Premier League: Laut UEFA Nummer 1 in Europa, überholt La Liga

Manchester United gewinnt im Halbfinal-Hinspiel der Europa League deutlich mit 6:2 (1:2) gegen AS Rom. © Imago

Die Premier League wird zum ersten Mal seit neun Jahren von der UEFA zur Nummer 1 in Europa gewählt. Sie verdrängt La Liga von der Spitze.

Nach dem 6:2(1:2)-Sieg von Manchester United gegen AS Roma in der Europa League verdrängt die Premier League die Primera División in der UEFA Klub-Rangliste von der Spitze. (Die Spiele zum Nachlesen im Ticker)