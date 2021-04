Boxen: Ex-Weltmeisterin Hammer startet bei Olympia-Quali

Christina Hammer strebt eine Olympia-Teilnahme an © FIRO/FIRO/SID

Die mehrmalige Box-Weltmeisterin Christina Hammer darf weiter von den Olympischen Spielen in Tokio träumen. Wie der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) mitteilte, wurde die 30-Jährige für das europäische Qualifikationsturnier in Paris (4. bis 8. Juni) gemeldet. Im Mittelgewicht bis 75 kg hatte sich die Dortmunderin in der nationalen Ausscheidung gegen Sarah Scheurich durchgesetzt.