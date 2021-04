World Relays: Deutsche Staffeln kämpfen um Olympia

Vier deutsche Staffeln um das 4x100-m-Team mit Deniz Almas kämpfen bei den World Relays in Polen um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

Vier deutsche Staffeln um das 4x100-m-Team mit Deniz Almas (Wolfsburg) kämpfen am Wochenende bei den World Relays in Polen um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Die Staffeln über 4x100 m der Männer sowie über 4x400 m der Männer, Frauen und im Mixed benötigen dafür in Chorzow einen Platz unter den besten Acht.