Mit dem Flip Reset in Rocket League dominieren

Wenn viele Pro-Spieler immer wieder den gleichen Move auspacken, dann kann das nur bedeuten, dass dieser Trick overpowered ist. So ist das in Rocket League mit dem Flip Reset.

Bei einem Flip Reset regeneriert man eine Drehung, während man sich in der Luft befindet. Im Fliegen kann man die Flugzeit des Autos verlängern, was das Verteidigen für den Gegner enorm schwierig macht.

Flip Reset: Zeitaufwendig – aber effektiv!

Der Flip Reset ermöglicht es einem Spieler, eine Drehung in der Luft zu regenerieren. Dafür muss man in der Luft mit allen Rädern auf dem Ball landen. Ist das geglückt, hat man einen weiteren Flip zur Verfügung, mit dem man optimalerweise ein Tor erzielt, so wie ihr es zum Beispiel in dem Tweet unten sehen könnt.