Comeback: Zehnkampf-Weltmeister steigt in Olympia-Saison ein

Niklas Kaul startet am Sonntag in die Olympia-Saison © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul steigt am Sonntag in Frankfurt am Main in die Olympia-Saison ein.

Frankfurt am Main (SID) - Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) steigt am Sonntag in Frankfurt am Main in die Olympia-Saison ein, für den 23-Jährigen ist es der erste Freiluft-Start nach seinem Goldcoup von Doha 2019. Bei seinem Comeback nach einer Ellbogen-Operation vor neun Monaten bestreitet Kaul als Test vor dem Mehrkampf-Meeting in Götzis (29./30. Mai) einen Vierkampf mit den Disziplinen 110-m-Hürden, 200 m, Diskus und Weitsprung und trifft unter anderem auf Kai Kazmirek, den WM-Dritten von 2017.