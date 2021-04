José Mourinho wird nach Tottenham-Aus EM-Experte

Spurs werfen Mourinho raus

Die Spurs hatten sich am 19. April von Mourinho getrennt. Auch die anderen Mitarbeiter seines Staffs, Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra, wurden beurlaubt.

Mit 13 Niederlagen kassierte Mourinho in dieser Saison so viele wie nie zuvor in einer einzigen Spielzeit, auch 1,77 Punkte pro Spiel in seiner Amtszeit bei den Spurs bedeuten Negativrekord für den Portugiesen.