FC Bayern: Alaba, Boateng, Costa, Martínez, Dantas und Stiller vor Abschied

Im Sommer wird sich das Gesicht des FC Bayern verändern. Das liegt nicht nur am neuen Trainer, sondern auch an vielen Abgängen, die nach SPORT1-Informationen feststehen.

David Alaba

Vermutlich noch im Mai, spätestens am 30. Juni aber wird man dann mehr wissen. An diesem Tag läuft nämlich Alabas Vertrag bei den Bayern endgültig aus.

Jérôme Boateng

Beim BVB, so wie zwischenzeitlich berichtet, ist er in jedem Fall kein Thema . Heißer könnte dagegen die Spur nach England sein. Tottenham Hotspur wurde beispielsweise schon genannt.

Javi Martínez

Umso sicherer erscheint ein Wechsel im Sommer, vor allem weil Bilbao dann keine Ablöse mehr zahlen müsste. Es sei denn, Martínez zieht es doch in die USA oder nach Australien. Beide Optionen hatte er vor einem Jahr in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca in den Raum geworfen.

Douglas Costa

Der "Söldner", wie ihn Uli Hoeneß einmal abwertend bezeichnet hatte, kehrt nach Leih-Ende erst einmal zurück zu Juventus Turin. In dieser Saison konnte sich der brasilianische Flügelspieler bei den Bayern nicht durchsetzen, weshalb er nicht über den Sommer hinaus in München bleiben wird.

Auch Costa dürfte den Bayern keine Träne hinterher weinen. Der Spielstil mit langen Ballbesitzphasen, den die Münchner in seiner ersten Zeit dort praktiziert hätten, habe ihm besser gefallen als der jetzige Angriffsfußball, erklärte er schon Ende Februar in einem Interview mit italienischen Medien.

Tiago Dantas

In Lissabon hat Dantas noch einen laufenden Vertrag bis 2024 und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 88 Millionen Euro. Dorthin wird er im Sommer zurückkehren.

Angelo Stiller

Der defensive Mittelfeldspieler war maßgeblich an der Drittliga-Meisterschaft des FC Bayern II in der vergangenen Saison beteiligt und brachte es in dieser Saison sogar auf zwei Kurzeinsätze in der Champions League. Dennoch trauten ihm die Verantwortlichen offenbar (noch) nicht den Sprung zu den Profis zu.