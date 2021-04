Jürgen Klinsmann verteidigt Timo Werner vom FC Chelsea

Jürgen Klinsmann setzt sich für den in der Kritik stehenden Timo Werner ein. Dafür nutzt der ehemalige Bundestrainer auch ein Zitat von Michael Jordan.

Timo Werner vom FC Chelsea steht wegen seiner schwachen Chancenverwertung häufig in der Kritik.

Jürgen Klinsmann rät Tuchel, weiterhin an Werner festzuhalten. "Ich habe totales Vertrauen in ihn, weil er weiß, wo er im richtigen Moment sein muss", sagte der frühere Bundestrainer bei ESPN. Hin und wieder lasse Werner derzeit in diesem Moment eben ein Tor liegen.