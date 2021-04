NFL-Draft: Das Geheimnis der Football-Fabrik Alabama - Nick Saban

Ein Ende ist dabei nicht in Sicht, denn auch in der ersten Runde des Drafts 2021 wurden gleich sechs neue Stars der Crimson Tide ausgewählt. Damit stellte Alabama den Rekord der University von Miami aus dem Jahre 2004 ein.

Diese unerreichte Erfolgsgeschichte hat vor allem ein Gesicht: Nick Saban. In der NFL als Trainer gescheitert, zog er seine Schlüsse und errichtete eine Dynastie, die wohl nie wieder erreicht wird. Zu seinen Spielern gehören Julio Jones, Clavin Ridley, Jon Allen, Daron Payne, Tua Tagovailoa, Kenyan Drake, Derrick Henry, Alvin Kamara, Ryan Kelly, Minkah Fitzpatrick, O.J. Howard, Jerry Jeudy und so weiter und so weiter.

Saban holte bereits sechs Meistertitel mit Alabama

NFL-Erfahrung und ein Kontrahent

"Er führt praktisch ein NFL-Team"

Was wollen die besten High-School-Spieler? Natürlich in die NFL! Also installierte er ein Profisystem in Alabama. Dazu gehören Spielsystem, perfekte Trainingsbedingungen, harter, aber sachlicher Führungsstil, Co-Trainer mit NFL-Erfahrung - hier werden talentierte Jungs systematisch zu Profis aufgebaut.