Erling Haaland: Droht Raiola dem BVB mit dem FC Bayern?

Bayern-Drohung bei Haaland? Raiola winkt ab

Doch was ist dran an Raiolas vermeintlichen Drohgebärden? Im SPORT1- Podcast "Meine Bayern-Woche" hat SPORT1 -Chefreporter Florian Plettenberg bei seinem Kollegen Patrick Berger nachgefragt.

"Der FC Bayern muss sich mit Haaland beschäftigen"

Wann Julian Nagelsmann gegenüber Spielern laut wird, was ihm beim FC Bayern am schwersten fallen könnte und warum die Hoffenheimer Profis über ihren Ex-Trainer manchmal mit dem Kopf schüttelten, erfahrt ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche" . Die darf kein Bayern-Fan verpassen!

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza in Folge 7 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: "Plettigoal" erklärt, was der Nagelsmann-Transfer für Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn bedeutet. Welche Rollen die Bayern-Bosse in den Verhandlungen eingenommen haben und bis wann der DFB Hansi Flick als Bundestrainer präsentieren will. Bei den Transfers-News gibt's Neues zu Robert Lewandowski, Alexander Nübel und Philippe Coutinho. Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" ist auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.