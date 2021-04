Lahm lobt "Schachgroßmeister" Guardiola: "Absolute Autorität"

Rio-Weltmeister Philipp Lahm hat "Maestro" Pep Guardiola einmal mehr in den allerhöchsten Tönen gelobt.

Rio-Weltmeister Philipp Lahm hat "Maestro" Pep Guardiola einmal mehr in den allerhöchsten Tönen gelobt. "Manche Trainer reduzieren die Komplexität des Fußballs. Guardiola will sie beherrschen. Man kann seine Aufgabe mit einem Schachgroßmeister vergleichen oder mit einem Dirigenten, der jede Musikerin, jedes Instrument zur Entfaltung bringt", schrieb Lahm in seiner Zeit-Kolumne über seinen früheren Trainer von Bayern München.