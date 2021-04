Olympiachefin Hashimoto bekräftigt Möglichkeit von Geister-Spielen

Olympische Geister-Spiele waren lange ein Schreckensszenario für die Ausrichter der Sommerspiele in Japan, doch sie rücken näher.

Olympische Geister-Spiele waren lange ein Schreckensszenario für die Ausrichter der Sommerspiele in Japan, doch mit der weiter wütenden Corona-Pandemie rücken sie näher. "Es könnte sich eine Situation ergeben, in der wir keine Zuschauer zulassen können", sagte Tokios Olympiachefin Seiko Hashimoto im Gespräch mit der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Organisationskomitee TOGOC hatten angekündigt, die Entscheidung über das Publikum erst im Juni zu treffen. Zuschauer*innen aus dem Ausland sind bereits von den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) ausgeschlossen.

Mit einer Entscheidung für Geister-Spiele, so argumentiert Hashimoto, könnte die Anti-Olympia-Stimmung in Japan beeinflusst werden. "Dies ist ein Bereich, in dem wir womöglich die Angst von Menschen verringern können, die sich Sorgen um das medizinische System machen", sagte Hashimoto.