NFL-Draft: Jacksonville wählt Quarterback Lawrence an Position eins

Die Jacksonville Jaguars haben sich im Draft der US-Football-Profiliga NFL den hochgehandelten Quarterback Trevor Lawrence gesichert. Das schlechteste Team der abgelaufenen Saison wählte den 21 Jahre alten Spielmacher der Clemson University an Position eins aus. Der Deutsche Amon-Ra St. Brown (21) muss erwartungsgemäß noch warten, er gehörte nicht zu den 32 am ersten Tag der jährlichen Verteilung gezogenen Talente.

Am Freitag und Samstag wird der NFL-Draft in Cleveland/Ohio fortgesetzt. Wide Receiver St. Brown, dessen Bruder Equanimeous (24) bei den Green Bay Packers spielt, kommt von der University of Southern California (USC). Nach den Prognosen ist ein Pick in den Top 100 der 259 Nachwuchshoffnungen wahrscheinlich.