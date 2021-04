Handball, Olympia in Tokio: Bundestrainer Alfred Gislason zieht erstes Fazit

Beim ersten Härtetest der erweiterten Vorbereitung für die Spiele in Tokio tat sich seine Mannschaft am Donnerstag über die gesamte Spieldauer schwer. "Licht und Schatten waren sicherlich dabei", sagte Gislason nach dem sportlich bedeutungslosen EM-Qualifikationsspiel am ARD -Mikrofon. ( Hier zum Spielplan der EM-Qualifikation )

Sonderlob für Lemke

EM-Quali-Abschluss gegen Estland

Die nächste Möglichkeit, Eindrücke unter Wettkampfbedingungen zu sammeln, ergibt sich für Gislason am Sonntag ( 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) in Stuttgart, wenn der Quali-Abschluss gegen Estland ansteht.

Im Schwabenland könnte Deutschland, das bereits seit Januar die Teilnahme an der Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei sicher hat, den 20. Sieg in Folge in der EM-Qualifikation feiern.