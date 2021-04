Rückkehrer Weinzierl setzt in Augsburg auf Flick-Faktor und Wechseleffekt

"Es sind Spieler, die meine Spielidee kennen und Vertrauen darin haben. Das ist immer ein Vorteil. Wenn man den großen Vergleich wagt: Hansi Flick kannte auch viele Spieler aus der Nationalelf, mit denen er Weltmeister geworden ist, als er bei Bayern München in die Verantwortung kam. Das ist in so einer engen Zeitschiene, wie wir sie jetzt haben, unheimlich wertvoll." Weinzierl hatte Herrlich in Augsburg am Montag abgelöst. Drei Runden vor Saisonschluss liegt der FCA nur vier Punkte vor dem Relegationsrang.