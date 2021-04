La Liga: FC Barcelona patzt gegen Granada und verpasst Tabellenführung

Die Tabellenführung lag für den FC Barcelona auf dem Silbertablett - doch die Katalanen nahmen das Geschenk der Konkurrenz nicht an.

In einem Nachholspiel setzte es für die Elf um Superstar Lionel Messi eine völlig unerwartete 1:2-Heimpleite gegen den FC Granada. ( Tabelle von La Liga )

Dabei hatte Messi die Gastgeber in der 43. Minute noch in Führung gebracht und Barca zumindest virtuell auf Platz 1 in der Liga geschossen.