Eishockey: DEB-Team verliert gegen Tschechien auch drittes WM-Testspiel

Deutschland unterliegt Slowakei zweimal

Am Samstag treffen beide Teams in Nürnberg erneut aufeinander. Es folgen zwei weitere Testspiele gegen Belarus, ehe die Mannschaft am 15. Mai nach Riga zur WM (21. Mai bis 6. Juni) fliegt. Zu Beginn der Vorbereitung hatte die DEB-Auswahl zweimal knapp in der Slowakei verloren (3:4 n.P., 1:2).