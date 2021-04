Judo-Weltverband sperrt Iran nach WM-Skandal für vier Jahre

Der Judo-Weltverband IJF hat den Iran erneut ausgeschlossen und mit einer Sperre von vier Jahren belegt. Das teilte die IJF am Donnerstag mit.

Der Judo-Weltverband IJF hat den Iran erneut ausgeschlossen und mit einer Sperre von vier Jahren belegt. Das teilte die IJF am Donnerstag mit. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte Anfang März eine zuvor von der IJF verhängte unbefristete Sperre gegen den iranischen Verband aufgehoben und die Entscheidung über weitere Sanktionen in diesem Fall an den Weltverband zurückgegeben.