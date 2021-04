Tour de Romandie: Colbrelli feiert Saisonsieg - Dennis führt Gesamtwertung an

Der italienische Radprofi Sonny Colbrelli freut sich bei der Tour de Romandie über seinen ersten Saisonsieg. Führender in der Gesamtwertung bleibt ein Australier.

Dennis behält Führung in Gesamtwertung

Führender in der Gesamtwertung bleibt der Australier Rohan Dennis (Ineos), der am Dienstag den Prolog gewonnen hatte. Neuer erster Verfolger mit acht Sekunden Rückstand ist der Neuseeländer Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation), der am Donnerstag Zweiter wurde.