DHB-Team gewinnt in Bosnien und Herzegowina

DHB-Team schlägt Bosnien und Herzegowina mit 26:24 © AFP/SID/MICHAEL HUNDT

Die deutschen Handballer haben mit einem 26:24-Sieg ihre weiße Weste in der EM-Qualifikation gewahrt.

Die deutschen Handballer haben ihre weiße Weste in der EM-Qualifikation gewahrt. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Donnerstag das Auswärtsspiel in Bosnien und Herzegowina mit 26:24 (15:15) und baute seine Serie im Wettbewerb auf 19 Quali-Siege in Folge aus.

Linksaußen Marcel Schiller war in Bugojno mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die ihre Teilnahme an der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei als Sieger der Gruppe 2 bereits im Januar gesichert hatte.

