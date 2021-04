Europa League: ManUnited - AS Rom 6:2, FC Villarreal - FC Arsenal 2:1

Während Manchester United dank einer fulminanten zweiten Halbzeit beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel hat, droht dem FC Arsenal um Nationaltorhüter Bernd Leno im Halbfinale das Aus. Die "Red Devils" fertigten im Hinspiel im Old Trafford die AS Rom mit 6:2 (1:2) ab. Die Gunners unterlagen beim FC Villarreal ihrem Ex-Trainer Unai Emery mit 1:2 (0:2). ( Spielplan und Ergebnisse der Europa League )

"Das Ergebnis ist positiv, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen fokussiert bleiben und ein gutes Spiel mit der gleichen Mentalität spielen", sagte United-Star Paul Pogba mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag bei BT Sport . "In der ersten Halbzeit haben wir nach zwei Fehlern zwei Tore kassiert. Zur Halbzeit haben wir gesagt: Lasst uns die richtigen, die einfachen Dinge machen. Wir allen alle motiviert, so viele Tore wie möglich zu erzielen."

Cavani leitet ManUnited-Aufholjagd ein

ManUnited erwischte in einer turbulenten Anfangsphase den besseren Start. Bruno Fernandes (9.) brachte die Gastgeber in Führung. Doch nach einem Handspiel von Paul Pogba im eigenen Sechzehner verwandelte Lorenzo Pellegrini (15.) den fälligen Elfmeter. Edin Dzeko drehte die Partie für die Roma noch vor der Pause (33.). ( Die Spiele zum Nachlesen im Ticker )

Kurz nach dem Seitenwechsel glich Edinson Cavani mit einem Traumtor (48.) aus. Per Abstauber brachte der Uruguayer ManUnited wieder in Führung (64.). Fernandes (71., Foulelfmeter) schnürte ebenfalls einen Doppelpack. Paul Pogba (75.) und Mason Greenwood (86.) stießen das Tor zum Finale in Danzig am 26. Mai noch weiter auf.