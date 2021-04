Handball: Coburg verpflichtet estnischen Nationalspieler Karl Toom

Das Bundesliga-Schlusslicht HSC 2000 Coburg schnappt sich einen estnischen Handball-Nationalspieler. Dieser tritt zunächst am Sonntag gegen das DHB-Team an.

Toom kämpft am Sonntag (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit Estland in der abschließenden Partie der EM-Qualifikation gegen die deutsche Auswahl um die Teilnahme an der Endrunde in Ungarn und der Slowakei 2022.