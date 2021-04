2. Bundesliga: Hamburger SV - Karlsruher SC 1:1, Terodde-Tor zu wenig

Der Hamburger SV verliert im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga immer mehr den Anschluss an die direkten Aufstiegsränge.

Das Team von Trainer Daniel Thioune kam im Nachholspiel gegen den Karlsruher SC am Donnerstag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und blieb damit zum fünften Mal in Serie sieglos. ( Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga )

HSV verliert Anschluss an Aufstiegsränge

In der Tabelle belegt der HSV mit 52 Punkten aktuell noch den Relegationsplatz, aber Verfolger Holstein Kiel hat bei zwei Punkten Rückstand noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Der Rückstand der Hamburger auf Platz zwei wuchs durch den 3:2-Sieg der SpVgg Greuther Fürth gegen den SV Sandhausen am Mittwoch auf fünf Punkte an. Der HSV droht damit auch im dritten Anlauf die Bundesliga-Rückkehr zu verpassen. (Tabelle der 2. Bundesliga)