Christoph Metzelder: Bewährungsstrafe in Kinderpornografie-Prozess

"Ich habe diese Bilder verschickt, obwohl ich weiß, welches unsägliche Leid gegenüber Kindern hinter jeder einzelnen Datei steckt. Trotz meines sozialen Engagements für Kinder", sagte Metzelder am Donnerstag, seine schwarze Gesichtsmaske hatte er dafür abgelegt. "Ich hinterlasse eine Wunde, die niemals verheilen wird. Damit werde ich für den Rest meines Lebens in der Gesellschaft leben müssen."

Staatsanwalt berichtet von schockierenden Details

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor explizit geschildert, was auf den Bildern und Videos zu sehen ist, die der Angeklagte per WhatsApp-Chat versandte: schwerster sexueller Missbrauch und die Vergewaltigung von Kindern, die teils nicht einmal zehn Jahre alt sind. In einem Fall war von einem "Kleinkind" die Rede. Metzelder gestand Besitz und Weitergabe von insgesamt 18 Dateien, die letztlich ins Strafmaß einflossen, auf seinem Handy waren 297 gefunden worden.

"Ich habe auf frei zugänglichen Internetseiten inkriminierte Dateien nicht gesammelt, ich habe Vorschaubilder gesehen und Screenshots gemacht. Ich habe in Chats Extremfantasien ausgetauscht", sagte Metzelder, und er versicherte: "Die Faszination lag in der Grenzüberschreitung, nicht an den Darstellungen selbst. Es hat keine Übergriffe gegenüber Kindern und Jugendlichen gegeben, es waren auch keine geplant. Das hat ausschließlich in einer digitalen Parallelwelt stattgefunden."