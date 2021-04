Olympia-Quali: Nowitzki hofft auf Einsätze von Schröder

Ob Schröder beim Qualifikationsturnier in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) für die Sommerspiele in Tokio dabei sein kann, hängt wie bei den weiteren NBA-Profis von ihrem Erfolg in den Play-offs ab. Nowitzki erwartet eine schwierige Aufgabe für das Team um Bundestrainer Henrik Rödl. Zunächst geht es in Split gegen Russland und Mexiko. Im Halbfinale könnten Kroatien, Tunesien oder Brasilien warten, bevor das Finale ansteht.