Schumacher: "Sind keine Maschinen"

Mick Schumacher will nach den glimpflich verlaufenen Fehlern an seinen ersten beiden Formel-1-Rennwochenenden die Ruhe bewahren. "Ich habe mir vorgenommen, keine Fehler zu machen. Dann sind mir welche passiert. Jetzt arbeite ich daran, keine mehr zu machen. Wir sind Menschen, keine Maschinen", sagte der Haas-Pilot in einer virtuellen Presserunde vor dem dritten Saisonrennen in Portimao.